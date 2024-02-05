Brent petrolün varil fiyatı 77,68 dolar

Kirada tavan zam oranı belli oldu
Kirada tavan zam oranı belli oldu
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
AK Parti Hatay adayları açıklandı
AK Parti Hatay adayları açıklandı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 77,68 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,68 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 10:15, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 10:03
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 77,68 dolar

Cuma günü 79,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 77,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD'nin Orta Doğu'da Husilere yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından arz kesintisi endişelerinin artırması etkili oldu.

ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler'e ait noktaları vurduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in 13 ayrı bölgesinde bulunan Husilere ait toplam 36 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu, bu saldırılarda Husilerin silah depoları, füze sistemleri ve rampalarının, hava sistemleri ve radarların hedef alındığını belirtti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, son saatlerde Yemen'in farklı kentlerine 48 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, bunlara yanıt vereceklerini kaydetti.

Petrol zengini Orta Doğu'da süren gerginlik, küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişelerini körüklemeye devam ediyor.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi cuma günkü kapanışına göre yüzde 0,10 artarak 103,880 dolar oldu.

Piyasa oyuncuları bu hafta dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek ham petrol ve benzin stok verilerini bekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttığını açıklamıştı. Stoklardaki artış ülkede talebin düştüğüne işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 77,90 ile 78,68 dolar aralığının direnç, 77,12 ile 76,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber