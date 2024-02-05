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Dolar/TL 30,55 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,5520 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 10:55, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 10:46
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Dolar/TL 30,55 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,57 artışla 30,5100'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya primle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 30,5520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 32,9190'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 38,5400'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 11 Aralık'tan bu yana en yüksek seviye olan 104,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonominin istenilen şekilde yavaşlamadığını gösterirken, enflasyonla mücadelenin de öngörülünden daha uzun süre devam edebileceği fiyatlamalarını güçlendiriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ABD basınına verdiği bir röportajda, mart ayının faiz indirimleri için erken olduğunu belirtirken, bankanın faiz indirimlerine başlayacağı tarihin enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir faktör olacağını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in mayısta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güç kaybederken, haftanın ilk işlem gününde bankanın mayısta politika faizini yüzde 68 ihtimalle indireceği, yüzde 32 ihtimalle ise sabit bırakacağı öngörülüyor.

Öte yandan, cuma akşamı Hafize Gaye Erkan'ın kişisel sebeplerden dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığından istifa etmesinin ardından, yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, başkan olarak atanmasının ardından hafta sonu yaptığı duyuruda, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 artış gösterdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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