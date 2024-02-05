Fatih Terim'li Panathinaikos, Atina derbisini kazandı!

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.

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