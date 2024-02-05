Bayrampaşa'da motosikletli iki grup arasındaki kavgada bir kişi öldü

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 Şubat'ta Muratpaşa Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede, Muhammed Oral (23) ve arkadaşı S.A. (26) motosikletiyle seyir halindeyken karşı taraftan gelen motosikletli kişilerle aralarında yol verme sebebiyle tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesiyle Y.Y. (17), R.U. (19) ve K.A'nın (16), Muhammed Oral ve S.A'yı darbettiği belirlendi.

Kavga sırasında Oral'ın bıçaklanarak yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, şüphelilerin kaçtığı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, "kasten öldürme" suçunu gerçekleştirenin Y.Y. olduğu belirlenirken, Y.Y. ile darp olayına karışan R.U. ve K.A, olayda kullanılan motosikleti saklayarak delil karartmaya çalışan L.K. (45) ile Ö.D. (15) gözaltına alındı.

L.K ve Ö.D. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest kalırken, Y.Y, R.U. ve K.A'nın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.