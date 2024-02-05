Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan gazeteci yaralandı

Öte yandan binanın güvenlik kameralarına şüphelinin Azim Deniz'in arkasından gitmesi ve saldırının ardından koşarak uzaklaşması ile gazetecinin bina önünde zile basarak ailesinden yardım istemesi yansıdı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ailesinin Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Deniz, burada yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinden kızını işe bırakmak amacıyla otoparka inen gazeteci Azim Deniz, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.

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