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2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç tarihleri belli oldu

Finali 19 Temmuz 2026'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak turnuvanın açılışı ise Maradona'nın elle gol attığı Azteca Stadyumu'nda 11 Haziran'da gerçekleştirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 11:00, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 11:01
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç tarihleri belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçların tarihleri belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

Azteca Stadı, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta Diego Armando Maradona'nın eliyle attığı golle tarihe geçmişti.

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

11-27 Haziran tarihlerindeki grup maçları, turnuvanın ev sahibi olan 16 şehrin tamamında oynanacak.

Son 32 turu maçları 28 Haziran-3 Temmuz'da Guadalajara ve Philadelphia hariç diğer kentlerde, son 16 turu karşılaşmaları ise 4-7 Temmuz'da Vancouver, Seattle, Meksiko, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia ve New York/New Jersey'de yapılacak.

9-11 Temmuz'daki çeyrek finallerde Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston, 14-15 Temmuz'daki yarı finallerde Dallas ve Atlanta, 18 Temmuz'daki üçüncülük maçında ise Miami ev sahibi olacak.

2026 Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak.

Grubunu ilk 2 sırada bitiren 24 takım ile en iyi 8 üçüncü ekip, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak.

Meksika'nın daha önce 1970 ve 1986, ABD'nin de 1994'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bu heyecana Kanada ilk kez ortak olacak.

2026 Dünya Kupası'nın fikstürü ise 2025 yılı sonunda çekilecek.

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