Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 11:08, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 11:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriyenin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPGli teröristi başarılı şekilde etkisiz hale getirdi.. pic.twitter.com/0Czh3Mv7aS