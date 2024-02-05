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Adıyaman'da saat kulesindeki saatler asrın felaketinden beri '04.17'yi gösteriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'daki saat kulesinin etrafındaki 4 saat 6 Şubat'tan beri 04.17'de duruyor- Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç:- "Biz de 04.17'de simgesel anlamda nesillerin depremi hiç unutmamaları için saatin bu şekilde kalması gerektiğini kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyundan da ciddi bir destek aldık. Şu an saat kulesinin dört tarafı 04.17'de duruyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 11:48, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 12:21
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Adıyaman'da saat kulesindeki saatler asrın felaketinden beri '04.17'yi gösteriyor

Adıyaman'da 45 yıl önce inşa edilen saat kulesinde saniyeler, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden beri ilerlemiyor.

Depremlerin etkilediği Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesinin etrafındaki 4 saat, depremden sonra durduğu "04.17"yi gösteriyor.

Kahta ilçesindeki tarihi Karakuş Tümülüsü'nün simgesi olan kuşun yer aldığı saat kulesindeki saatler, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin yaşandığı 6 Şubat günü saat 04.17'de durdu.

Adıyaman Belediyesi de Eylül 2023'te yaptığı kamuoyu araştırmaları sonucunda, şehrin simgesi saatlerin yeniden çalıştırılmamasına ve 04.17'de kalmasına karar verdi.

Saatler, 1 yıldır 11 ilde yıkıma neden olan depremin yaşandığı vakti gösteriyor.

- "04.17 adeta bir kıyamet senaryosu, bir deprem değil"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini ve kentin simgelerinden saat kulesinde saniyelerin ilerlemediğini söyledi.

Depremin yaşandığı 04.17'de saat kulesinde zamanın durduğunu belirten Kılınç, depremle birlikte çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kılınç, saat kulesiyle ilgili "Biz de 04.17'de simgesel anlamda nesillerin depremi hiç unutmamaları için saatin bu şekilde kalması gerektiğini kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyundan da ciddi bir destek aldık. Şu an saat kulesinin dört tarafı 04.17'de duruyor." dedi.

Dünyanın farklı noktalarında depremler yaşandığını anlatan Kılınç, simgesel anlamı olan saat kulesiyle deprem bilincinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kılınç, depremi asla unutmayacaklarının altını çizerek, "04.17 adeta bir kıyamet senaryosu, bir deprem değil. Hakikaten bir kıyamet senaryosu ve dünya tarihinde böyle bir deprem yok. Biz bunu canlı olarak yaşadık." diye konuştu.

Saat kulesinin maketini de yapmayı planladıklarını ifade eden Kılınç, depremin unutulmaması noktasında hediyelik olarak kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

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