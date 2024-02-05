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Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlar yakalandı

İstanbul'da, kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp bir emekliyi dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 12:22, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 12:23
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Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlar yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 31 Ocak'ta Kadıköy'de emekli A.G'nin telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin banka hesabına toplam 1 milyon 500 bin lira gönderdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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