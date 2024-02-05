Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 12:44, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 12:45
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri tarafından, son 4 günde yürütülen çalışmalar kapsamında, sınırda yurt dışına kaçma girişimindeki 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.