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Güngören'de 2 kişinin saldırısına uğrayan müzisyen hayatını kaybetti

Güngören'de bir restoranda tartıştığı kişiler tarafından saldırıya uğrayan müzisyen Umut Emre Aytekin, hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 13:31, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 14:18
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Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir restoranda kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz hale yatan Umut Emre Aytekin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Aytekin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, müzisyen Aytekin'i darbeden H.Ö. (23) ve C.T'yi (22) de olay yerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli tutuklandı.

- Darp anı güvenlik kamerasında

Bu arada, Aytekin'in darbedilme anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kasadan siparişini almaya çalışan Aytekin'in, arkasından yaklaşan H.Ö. ve C.T. tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü görülüyor.

Olay anında Aytekin'in yanında bulunan kız arkadaşının da saldırganları engellemeye çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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