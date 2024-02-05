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Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 14:03, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 14:04
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Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilot şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen ve Öztürk'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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