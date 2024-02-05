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Müşteri'den taksiciye: Senin gibi taksicileri arkadan vursunlar!

Taksicinin, "Bakın hanımefendi araç kamerası kayıt yapıyor, küfür etmeyin" demesi üzerine M.Ç'nin araçtan inerken "Aç bakalım kamerayı sana nasıl bir küfür ettim. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya evet vursunlar... Senin gibi adamları vursunlar." şeklindeki sözleri yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 14:15, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 14:38
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Aydın'da bir taksici, aralarında çıkan tartışmada kendisine hakaret eden kadın müşterisinden şikayetçi oldu.

Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, önceki gece aracına müşteri olarak aldığı kişilerden önde oturan M.Ç. ile aralarında tartışma çıktığını, daha sonra da kadının kendisine küfrettiğini belirtti.

M.Ç. hakkında polise şikayette bulunduğunu vurgulayan Cihan, kadının, kendisine yönelik sözlerinde, geçtiğimiz günlerde taksisine aldığı yolcu tarafından tabancayla öldürülen Oğuz Erge cinayetini hatırlattığını kaydetti.

İki çocuk babası olduğunu, ailesinin rızkı için geceleri çalıştığını anlatan Cihan, "Böyle bir olay yüzünden İzmir'de bir arkadaşımız vefat etti. Daha fazla canların yanmaması için tedbir alınmasını istiyoruz. Bu kadından da şikayetçi oldum, kanun ne gerekiyorsa onu yapacağız. Benim için en önemli konu inerken söylediği laflar... İzmir'de iki çocuk babası bir can gitti. Onu işaret ederek hakaret etmesi bütün taksicileri çok üzdü."

Taraflar arasında yaşananlar ise taksinin kamerasınca kayda alındı.

Görüntülerdeki kayıtta, taksicinin, "Bakın hanımefendi araç kamerası kayıt yapıyor, küfür etmeyin" demesi üzerine M.Ç'nin araçtan inerken "Aç bakalım kamerayı sana nasıl bir küfür ettim. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya evet vursunlar... Senin gibi adamları vursunlar." şeklindeki sözleri yer aldı.

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