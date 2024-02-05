MHP seçim beyannamesini açıkladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçime az bir süre kaldı.

Partilerin seçime hazırlıkları sürüyor. MHP'nin seçim beyannamesini Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz açıkladı.

''KESİN ADAY LİSTELERİMİZİ 15 ŞUBAT'TA YSK'YA TESLİM EDECEĞİZ''

Durmaz, kesin aday listelerini 20 Şubat'ı beklemeden 15 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceklerini de söyledi.

Sadir Durmaz, ''919 seçim çevresinde MHP olarak aday gösterecek durumdayız. 102 seçim noktasında AK Parti, MHP'li adayları; 474 noktada ise MHP, AK Parti adaylarını destekleyecek.'' dedi.

Beyannamede 3 ana tema ve 9 ilkeye dikkat çeken Durmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Önceliğimiz Türkiye Yüzyılı'nı milli menfaat öncülüğünde inşa edilen çağda adil bir yerel yönetim anlayışıyla kucaklamaktır. Asrı Türk asrı yapacak yolun güçlü merkez güçlü yerel yönetim anlayışından geçtiği tartışmasızdır. Beyannamemizin 3 ana temasından birincisi yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası konusudur.

''TOPLUMLAR CİNSİYETSİZLEŞTİRİLMEK İSTENMEKTEDİR''

MHP, aile kurumu başta olmak üzere milli değerlerimizin saldırı altında olduğuna dikkat çekmektedir. Toplumlar cinsiyetsizleştirilmek istenmektedir. Aile basit bir konuma indirgenmek istenmektedir. Yerel yönetimlerin temel hedeflerinin başında aile yer almalıdır.

''HERHANGİ BİR VATANDAŞIMIZA AYRIMCILIK UYGULANMASI KABUL EDİLEMEZ''

İkinci ana temamız üretken belediyecilik vizyonumuzdur. Herhangi bir vatandaşımıza ayrımcılık uygulanması kabul edilemez. Üretken belediyecilik anlayışımız yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir. Üçüncü ana temamız ise afet ve krizlere hazırlıklı, çevre dostu güçlü şehirlerdir.

3 ANA TEMA, 9 İLKE

3 ana temamızdan sonra 9 ilkeye yer verilecek olup bu ilkeler içerisinde yer alan 100 maddeden belli başlı örnekleri paylaşacağız.

Birinci ilke, üretken belediyecilik ve yerel ekonomi... Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız.

İki, üretken belediyecilik ve dirençli şehirler... Şehir planlarını, afetleri ve şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlayacağız. Şehirlerimizin geleneksel dokusuna uygun yatay mimariyi destekleyeceğiz.

''KREŞLER AÇACAĞIZ, ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ OYUN ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ''

Üçüncü ilke, üretken belediyecilik ve kadın, aile ve çocuk... Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni iş imkanları sağlayacağız. Hem çalışan hem de ev hanımı annelerin çocuklarını gönderebileceği kreşler açacağız. Çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturacağız.

''YAŞLI BAKIM VE YARDIM HİZMETLERİ MERKEZLERİNİ ARTIRACAĞIZ''

Dördüncü ilke, üretken belediyecilik ve emekliler, yaşlılar... Tüm şehirlerimizde bakım ihtiyacı bulunan yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlayacağız. Bakım ve yardım hizmetleri merkezlerinin sayısını artıracağız.

''ALTYAPI SORUNLARINI AZALTACAĞIZ''

Beşinci, üretken belediyecilik ve altyapı, ulaşım, çevre, enerji... Çevre düzenlemelerini ihya ederek altyapı sorunlarını azaltacağız. İklim kriziyle mücadele konusunu çalışmalarımızın merkezine alacağız.

Altıncı ilke, üretken belediyecilik ve akıllı, dijital şehirler... Şehirlerdeki yatırımların blok zincir yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde artırılmasını destekleyeceğiz.

''HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE ÖNCELİK VERECEĞİZ''

Yedinci ilkemiz, üretken belediyecilik ve güvenli yaşabilir şehirler... Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz.

''ŞEHRİN HER YANINI AYDINLATILMIŞ GÜVENLİ SOKAKLAR HALİNE GETİRECEĞİZ''

Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanını aydınlatılmış güvenli sokaklar ve parklar haline getirerek önleyici bir tedbir sağlayacağız. Bisiklet yolları yaygınlaştırılacak.

Sekizinci ilke, üretken belediyecilik ve sosyal destekler... Aile bütünlüğünü korumak için farklı kuşakların bir arada olabileceği yaşam ve sosyal merkezlerin sayısını artıracağız. Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız.

''VATANDAŞLARIN E-KATILIM UYGULAMALARINA ERİŞİMİNİ SAĞLAYACAĞIZ''

Dokuzuncu ve son ilkemiz ise, üretken belediyecilik ve katılım... Vatandaşların e-katılım uygulamalarına erişimini sağlayacağız. Hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllük esasına dayalı programlar uygulayacağız. Mahalle meclislerini hayata geçireceğiz.''