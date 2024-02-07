Hakim ve savcılara radar cezasını HSK tebliğ etmeli!

Hakim veya savcılar özel araçlarıyla seyir halindeyken hız denetim cihazlarının denetimi sonucunda izin verilen hız sınırını aştıkları zaman veya emniyet şeridini kullandıkları zaman emniyet şeridini ihlal etmenin karşılığı olarak ilgili trafik polislerince Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilmekte ve muhataplarına gönderilmektedir. Toplumda radar cezası olarak bilinen bu cezanın hıza göre değişen oranda parasal karşılığı bulunmaktadır.

Hakim veya savcı unvanına sahip sürücülerin araç plakalarına kesilen ve eylem anında veya daha sonra kendilerine tebliğ edilen idari para cezaları, hakim veya savcı unvanına sahip kişilere kolluk marifetiyle idari para cezası tutanağı düzenlenerek gönderildiği için Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edilmektedir. Hakim ve savcılara trafik polisi tarafından radar cezasının tebliğ edilmesi, hakim ve savcıların adli kolluk olan polise emir ve talimat vermesi dolayısıyla onun üstü konumunda olduğundan uygulamada sorunlara sebep olmaktadır.

Hakim ve savcılar yoğun şartlarda çalışmaktadır. Radar cezalarının iptaline ilişkin süreç şu şekilde olmaktadır: Radar cezaları; ilgili polis tarafından tanzim edilerek hakim ve savcılara tebliğ edilmekte, hakim ve savcıların bu cezaların iptali istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine başvurmakta, Sulh Ceza Hakimliklerinin ise yapılan itirazları haklı bularak radar cezalarının iptaline karar vermektedir. Kendisine ceza tebliği yapılıp da itiraz eden hakim veya savcının bu vakte kadar itirazı reddedilmemiştir.

Burada şu husus var, hakim ve savcılarımızın bu cezanın iptali için mahkemelere dilekçe yazma zahmetine girmektedir. Daha sonra da kıymetli Sulh Ceza Hakimliklerinin, hakim veya savcı meslektaşlarına kesilen radar cezasının iptali için yapılan itirazlardan dolayı işlerinde artış gündeme gelmektedir.

Hakim ve savcıların plakalarının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün plaka tanıma sistemine kaydedilerek radar cezasının HSK'ya gönderilmesi, HSK tarafından ilgili hakim ve savcıya tebliğ edilerek cezanın ödenmesi sağlanmalıdır. Diğer türlüsü izin verilenin üzerinde hız sınırını aştığından bahisle plakasına radar cezası tanzimi yapılan ve kendisine tebliğ edilen cezanın iptali için ilgili hakim ve savcının Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmasını, Sulh Ceza Hakimliği'nin de iş yoğunluğu arasında meslektaşı olan hakim veya savcının radar cezasına yapılan itirazı "ast olan polisin, üst olan hakim ve savcıya ceza kesemez" gerekçesiyle cezayı iptal etmesiyle sonuçlanacaktır.

Tüm hakim ve savcılar kurallara fazlasıyla önem gösterir, plakalarına yazılı olan cezaları ödemekten imtina etmez. Hakimlerimiz ve savcılarımız radar cezasının polis tarafından değil de, HSK tarafından kendilerine gönderildiğinde bu cezayı ödeyecekledir.

Hakim veya savcılarımız, sıradan vatandaşın ödediği radar cezasını kendileri de ödemek isteyebilir. Çünkü hakim veya savcılarımız mesleklerinden dolayı kendilerine pozitif ayrım yapılmasından rahatsız duyacak kadar yüce gönüllü insanlardır. Bunun için de hakim veya savcılarımızın özel araçlarıyla seyir halindeyken hız denetimine takılmaları sonucunda tanzim edilen karar tutanağının HSK'ya gönderilmesi, HSK tarafından ilgili hakim veya savcıya tebliğ edilmesi elzem olmaktadır.

