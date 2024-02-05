36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e geldi.

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