36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 15:31, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 15:37
Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e geldi.
Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.