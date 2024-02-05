Dört ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta depremin yıl dönümü nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

Adıyaman'da 6 Şubat'ta depremin yıl dönümü nedeniyle okullar tatil edildi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Nurdağı ve İslahiye'de 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."