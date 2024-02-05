Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 11 ili ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andığını, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilediğini belirtti.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini, milletin tek yürek olarak depremzedelerin yardımına koştuğunu hatırlatan Yılmaz, depremin yaşandığı ilk günlerde acil müdahaleler biter bitmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ilgili tüm kurumların eşgüdüm içinde çalışmasıyla, afetin yaralarının kalıcı olarak sarılması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Yılmaz, bu kapsamda, kalıcı konutların inşası, altyapıların rehabilitasyonu, sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılması başlıkları altında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçeyle deprem bölgesine 762 milyar lira tutarında kaynak ayırmıştık. 2024 yılında ise sadece merkezi yönetim bütçemizden deprem yaralarının sarılması ve Türkiye Yüzyılı'nda daha dirençli şehirlerin inşası için 1 trilyon Türk lirasını aşan kaynak tahsisi yaptık. Deprem bölgesinin yeniden ihyası için yapılan çalışmaların ağırlıklı kısmını 2024 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Bir yandan deprem bölgesinin ihyası için yaralarımızı sararken bir yandan da Türkiye genelinde afetlerle mücadele kapsamında riskleri azaltıcı yatırımlar yapıyoruz."

Yılmaz, geçen yıl ülke genelinde kentsel dönüşümün hızlanması ve dirençli şehirlerin inşası için yeni yasal düzenlemeler yapıldığını belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı müstakil "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" kurulduğunu kaydetti.

"Konutların ve köy evlerinin yaklaşık 46 binini ay sonuna kadar teslim edeceğiz"

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etabı bu hafta sonu teslim edilen konutların ve köy evlerinin yaklaşık 46 binini bu ay sonuna kadar hak sahiplerine teslim edeceğiz. İzleyen aylarda da konutları ve köy evlerini peyderpey hak sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz." bilgisini veren Yılmaz, küresel ekonomide zorlu sınamaların, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde, güçlü liderlik, siyasi güven ve istikrarla Türkiye'nin bu ağır yükün altından alnının akıyla kalkmakta olduğunu, yapılan yatırımlarla deprem bölgesinin geleceğe çok daha güvenli ve risklerin azaltılmış olarak hazırlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mesajının sonunda "Depremin hemen sonrasında nasıl ki devlet ve millet olarak asrın dayanışmasını sergilediysek, Türkiye Yüzyılı'nın dirençli şehirleri için de birlik içinde durmaksızın çalışacağız. Rabb'imden güzel ülkemizi her türlü afet ve felaketten korumasını niyaz ediyorum." ifadesine yer verdi.