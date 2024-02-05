Okul bahçesinde veliye bıçaklı saldırı

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat T. adlı veli, kimliği öğrenilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat T. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Murat T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.