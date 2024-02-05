Okul bahçesinde veliye bıçaklı saldırı

Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 gözaltı
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 gözaltı
2.083 TL TAKSİTLE 3 AY ERTELEMELİ 40.000 TL!
2.083 TL TAKSİTLE 3 AY ERTELEMELİ 40.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Dört ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Dört ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP seçim beyannamesini açıkladı
OECD'den Türkiye tahmini
OECD'den Türkiye tahmini
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Okul bahçesinde veliye bıçaklı saldırı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, veliye bıçakla saldırdı. Birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan veli hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 20:31, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 20:31
Yazdır
Okul bahçesinde veliye bıçaklı saldırı

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat T. adlı veli, kimliği öğrenilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat T. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Murat T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber