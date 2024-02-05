Deprem bölgesinde bir yılda 50 milyona yakın muayene yapıldı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mobil sağlık ekiplerinin deprem bölgesinde köy köy dolaşarak, bir yılda 802 bin 715 kişiye hizmet verdiğini belirtti.

Deprem bölgesinde 1 yılda 3 milyon 130 bini aşkın bebek ve çocuk, 850 bin 500'ü aşkın gebe izlemi gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Koca, Hatay'da bebek ve çocuk izlemi sayısının 221 binin, gebe izlemi sayısının ise 59 binin üzerinde olduğunu aktardı.

Açıklamasında depremin ardından sağlık ve kurtarma ekiplerinin sahadaki çalışmalarının görüntülerine de yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 6 Şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen şehirlerin her birine hizmet verecek şekilde, 176 acil müdahale ünitesi ve 34 sahra hastanesi kurulmuş bu sahra hastaneleri ve acil bakım ünitelerinde toplam 590 bin 468 hasta tedavi altına alınmıştır. Bölgede bir yılda toplam 49 milyon 83 bin 73, sadece Hatay'da 4 milyon 58 bin 370 birinci basamak muayenesi gerçekleştirildi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremde bölgeden hava yoluyla 2 bin 580, kara yoluyla 48 bin 758, deniz yoluyla 327 olmak üzere, toplam 51 bin 665 yaralının nakli gerçekleştirildi. Umutların hayata dönüştüğü tüm hastalarımız için sağlık çalışanlarımız adına gururluyuz."

Koca, paylaşımında, 6 Şubat'taki Pazarcık merkezli ilk depremde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde kuvözdeki bebekleri korumaya çalışırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle takdir toplayan hemşire Gazal Çalışkan'ın görüşlerine de yer verdi.