Hakim-Bilirkişi çetesi iş birliği

Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP seçim beyannamesini açıkladı
OECD'den Türkiye tahmini
OECD'den Türkiye tahmini
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hakim-Bilirkişi çetesi iş birliği

Kocaeli Stadyumu İnşaatı'nda idareden kaynaklı gecikmeler nedeniyle zarara uğrayan yüklenici firmanın aradaki fiyat farkı için açtığı dava reddedildi. Ankara 43. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi C.T.Ç'nin söz konusu kararı, bilirkişiler N.Y. ve M.Y.'nin hukuksuz raporu doğrultusunda aldığı belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 07:55, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 08:00
Yazdır
Hakim-Bilirkişi çetesi iş birliği

Yenişafak'ın haberine göre; Ankara 43. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi C.T.Ç, Kocaeli Stadyumu İnşaatı'nda yüklenicinin idareden kaynaklı oluşan fiyat farkını talep ettiği gerekçesiyle açtığı davayı reddetti. Davacı yüklenicinin haklı itirazlarını görmezden gelen hakim C.T.Ç, bilirkişi çetesi olarak gündeme gelen bilirkişiler N.Y. ve M.Y.'nin hukuksuz raporuna boyun eğdi. Hakim, yüklenicinin idareye başvurduğu dilekçelerinde ve imzalanan sözleşmelerde fiyat farkı hakkını saklı tuttuğu görülmesine rağmen, bilirkişilerin yüklenici bu hakkını saklı tutmadı yalanını esas alarak davanın reddine karar verdi. Yüklenici haklı olduğu davaya sunulan taraflı bilirkişi raporuyla zarara ve hak kaybına uğratıldı.

İDARE KAYNAKLI FARK OLUŞTU

Kocaeli Stadyumu yapım işi, 2013 yılında ihale edildi. İhaleyi kazanan yüklenici firma aynı yıl idare ile sözleşme imzaladı. Stadyum inşaatı, idarenin süre uzatımları ve imar planı ve ruhsat süreçleri nedeniyle yaklaşık 535 gün gecikme ile tamamlandı. Bu süre zarfında yüklenici firma şantiye kurulumlarını tamamladı, personel istihdamı yaparak maaş ve SGK/vergi ödemelerini gerçekleştirdi. Aynı zamanda yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme ve mevzuat gereği iş başı tarihinin uzaması nedeniyle yapılan revize iş programı kapsamında fiyat farkı da ortaya çıktı.

MALİYETLER ARTTI

İdarece yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra, yüklenicinin yaptığı zemin araştırmaları neticesinde depreme dayanıklı bir stadyum inşa etmek için yer ivme kat sayısının 0,6 olduğu ortaya çıktı. Halbuki ihale evrakları yer ivme kat sayısı 0,4 üzerinden hazırlanmıştı. Deprem riskini dikkate alıp insan sağlığını önceleyen firma stadyumu 0,6 yer ivme kat sayısına göre başlayarak tamamlandı. Bu da stadyum inşaatında kullanılan beton ve demir miktarının artmasına ve dolayısıyla da inşaat maliyetinin artmasına neden oldu.

YARGIYA BAŞVURULDU

2019 yılında Kocaeli Stadyumu inşaatını sözleşmeye uygun olarak tamamlayıp idareye teslimini yapan yüklenici firma, süre uzatımları, yapılan revize iş programı ve yükseltilen yer ivme kat sayısı nedeniyle artan inşaat maliyetlerinden kaynaklanan fiyat farklarının temini için 2021 yılında yargıya başvurdu. Ankara 43. Asliye Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada hakim, bilirkişilerden yüklenicinin davaya konu alacağının hesaplanmasını istedi.

BİLİRKİŞİLER HAK GASP ETTİ

Bilirkişiler ise yüklenicinin fiyat farkı talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin karşılanmamasını istedi. Bilirkişiler, mahkemeye sunduğu raporda 'Yüklenici haklıdır fiyat farkını alması gereklidir lakin idareye sunduğu dilekçelerde bu hakkını saklı tutmadı' dedi. Ancak gerçek durum bunun tam aksiydi. Yüklenicinin, Sözleşmenin devamı sırasında idareye sunduğu 6 farklı dilekçede bu hakkını saklı tuttuğu görüldü.

FİYAT FARKI TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme dosyasında hazırlanan raporda ise bu dilekçeler görmezden gelindi, dilekçelerin varlığıyla ilgili tek bir tespit bile yapılmadı. 21 Aralık'ta görülen duruşmada yüklenici vekilinin haklı itirazlarını görmezden gelen hakim C.T.Ç., taraflı bilirkişi raporu hazırlayarak adaleti yanıltmakla gündeme gelen bilirkişiler N.Y. ve M.Y'ye boyun eğdi. Yüklenicinin hakkı olan fiyat farkı talebi reddedildi. Yüklenici haklı olduğu davayı, mahkemeye sunulan taraflı bilirkişi raporuyla kaybetti. Yüklenici zarara ve hak kaybına uğratıldı.

Gözü var görmedi kulağı var duymadı

Hakim C.T.Ç., dosyada olan belgeleri görmezden geldiği gibi olmayan belgeleri ise var kabul ederek karar verdi. Davacı şirket avukatlarının tüm haklı itirazlarını dinlemeyen Hakim, hem hukuka hem de vicdana sığmayan bu skandal kararın altına imza attı.

Olmayan bilirkişinin raporuyla karar

Mahkemenin görevlendirdiği Hukukçu bilirkişi 09.08.2023 tarihli dilekçesi ile görevden çekildi. Hukukçu bilirkişi dosyadan el çekmesine rağmen, 03.11.2023 tarihli raporda adına ve imzasına yer verildi. Hakim, bu hukuksuzluğa taraf olmayıp çeteden ayrılmak isteyen bilirkişiye dahi müsaade etmedi. Raporu hazırlamayan ve görevden çekilen bilirkişinin adı geçtiği bu raporun Mahkeme tarafından karara esas alınması, hukukçular tarafından "Bu kadarına da pes" şeklinde yorumlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber