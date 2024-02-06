Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirecek düzenlemeyi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle başhekim, başhekim yardımcısı, başhemşire gibi idari görevlerde bulunan personelin hak kayıpları giderilecek.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 08:04, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 08:07
Sağlık çalışanları arasında performans dengesi hak kaybı olmadan sağlanacak. Mesleğini serbest şekilde icra eden diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerinde çalıştırılmak üzere bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdam edebilecek.
Acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı sağlanacak
İlaç sektöründeki müteşebbislerin taşıması gereken koşullar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.UĞUR DUYAN