Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Tüm okulların bugün tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, bir günlük arayı kitap okuyarak geçirelim, sizleri çok seviyoruz." ifadesini kullandı.