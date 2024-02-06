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Brent petrolün varil fiyatı 78,06 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,06 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 09:57, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 09:58
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Brent petrolün varil fiyatı 78,06 dolar

Dün 78,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 78,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,84 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, diğer para birimleri karşısında değer kaybeden ABD doları ve Orta Doğu'da süren gerginliğin etkisiyle artmaya devam ediyor.

ABD dolar endeksi saat 09.43 itibarıyla dünün kapanışına göre yüzde 0,12 düşüşle 104,189 dolar oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflaması petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu.

ABD'nin Orta Doğu'da Husilere yönelik saldırıları bölgede arz kesintisi oluşabileceği endişelerini artırmaya devam ediyor. Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alarak önemli ticaret güzergahını sekteye uğratmasının petrol sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceği ve fiyatları yükselteceği beklentisi de sürüyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin ocak ayından bu yana Yemen'e 300 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Piyasa oyuncuları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarına ilişkin gün içinde yayımlanacak yeni verilerini bekliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil azalmıştı. Stokların azalması ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerini ötelenmesi ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü de olumsuz etkileyeceği endişeleri, petrol fiyatlarındaki artışı kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 78,68 ile 80,39 dolar aralığının direnç, 76,97 ile 75,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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