Bakan Kacır: Gezeravcı'nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 10:16, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 10:17
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.
Bakan Kacır, sosyal medya platformu üzerinden Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesini şöyle değerlendirdi:
"İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz."