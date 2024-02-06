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Altının gramı 1993 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1993 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 10:49, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 10:50
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Altının gramı 1993 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,37 düşüşle 1989 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1993 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 primle 2 bin 28 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasının gecikebileceğine yönelik endişelerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin sıcak kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, bu durum enflasyonla mücadelenin öngörülünden daha uzun sürebileceğine yönelik fiyatlamaları güçlendiriyor.

Söz konusu endişelerin tahvil piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ve yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını aktaran analistler, para piyasalarında oluşan fiyatlamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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