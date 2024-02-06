Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimi: 2 ölü, 3 yaralı

Bakan Tunç, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saldırıyı lanetlediğini ifade eden Tunç, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

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