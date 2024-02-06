Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimi: 2 ölü, 3 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yönelik saldırı girişiminde 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini, 3'ü polis, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Saldırıyı lanetlediğini ifade eden Tunç, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
Bakan Tunç, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.