Deprem bölgesinde 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldı

Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimi: 2 ölü, 3 yaralı
Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimi: 2 ölü, 3 yaralı
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP seçim beyannamesini açıkladı
OECD'den Türkiye tahmini
OECD'den Türkiye tahmini
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Deprem bölgesinde 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği çerçevesinde yaklaşık 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 12:28, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 12:28
Yazdır
Deprem bölgesinde 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 10 ilde etkisini gösteren 6 Şubat Depremlerinin ardından, bölgede yaşayan vatandaşlara Bakanlık tarafından yapılan destekler açıklandı. Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak, deprem yaşanan illerimizi kalkındırmak için aralıksız çalışıldığı ifade edilen açıklama kapsamında, kısa çalışma ödeneği ile yaklaşık 110 bin vatandaşa toplamda 1 milyar lira ödeme yapıldığı ifade edildi.

Gerekli prim şartlarını taşımadığı için işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlar içinse nakdi ücret desteği uygulamasının hayata geçirildiği belirtilerek, destek kapsamında 81 bin vatandaşa yaklaşık 695 milyon lira ödeme yapıldığı aktarıldı.

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) uygulanmasının da başlatıldığı ifade edilerek, toplamda 57 bin 57 kişilik program ile 7 milyar ödenek tahsis edildiği açıklandı.

Kamu görevlilerine 3 bin 31 lira ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile deprem bölgesindeki kamu görevlilerine 6 ay süreyle 2 bin 59 lira ve tazminat ve 972 lira fazla çalışma ücreti olmak üzere toplamda aylık 3 bin 31 lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Ayrıca deprem bölgesi için mücbir sebep halinin 30 nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla işverenlerin, sigortalıların ve işverenlerin çeşitli yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirildiği sayıldığı, bazı yükümlülüklerin de ertelendiğini ve yapılandırma başvurularının düzenlendiği de açıklamada yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber