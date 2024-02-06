Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: Saldırganlar DHKP/C üyesi

"Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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