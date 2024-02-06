Konya'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 13:10, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 13:05
E.G. (58) yönetimindeki 20 AHY 747 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolu Akçayazı Mahallesi yakınında devrildi.
Kazada tırdaki Y.G. (59) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü E.G, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.