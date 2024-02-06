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TÜİK enflasyon sepetini güncelledi

Deneyimle geleceği şekillendir, Maltepe seninle güzel!

Kaynak : MN Medya
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Deneyimle geleceği şekillendir, Maltepe seninle güzel!

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1969 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Ramazan Uğural, dar gelirli bir ailenin beşinci çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. Genç yaşta Maltepe'de başladığı hayat mücadelesi, onu Rusya, Orta Asya ve Ukrayna gibi uzak coğrafyalara götürdü. Burada gerçekleştirdiği başarılı yatırımlarla adını iş dünyasında duyurarak önemli bir iş insanı kimliği elde etti.

Henüz çocuk yaşta geldiği Maltepe'den hiç kopmayan Uğural, faaliyetlerini yurt dışında sürdürdüğü şirketi Turkish Development'in Genel Merkezi'ni de yine Maltepe'de kurdu. Çocukluğundan bu yana Maltepe'nin çeşitli semtlerinde yaşamış ve hala Maltepe'de ikamet etmektedir.

Yurt dışında yaptığı başarılı projelerle ödüller kazanan ve ülkemize milyonlarca dolar döviz getirerek ülke ekonomisine katkı sağlayan Ramazan Uğural, iş dünyasındaki başarılarına ek olarak; Maltepe ilçesine karşı duyduğu sevgi ve sorumlulukla, İYİ Parti'nin Maltepe Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İş dünyasındaki zengin tecrübelerini, Maltepe'ye yönelik bir hizmet anlayışıyla birleştirerek, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

"Maltepe'yi, Maltepeli komşularımızla birlikte yöneteceğiz. Sorunları biliyoruz, çözümlerimiz hazır." söylemiyle Maltepe'nin her noktasına eşit hizmet vereceğini dile getiriyor.

Projeleri

"Geleceği İnşa Ederken: Projelerimizle Maltepe'yi Yeniden Şekillendiriyoruz!"

1. Çevre: Deprem, Trafik ve Ulaşım Çözümleri
" Modern Caddeler ve Trafiksiz Maltepe
" Maltepe'nin Geleceğini Kurtaracak Kentsel Dönüşüm Belediye ve Belediyenin İştirak Şirketleri Eliyle Gerçekleştirilecek
" Yer Altı ve Yer Üstü Otoparklar

2. Ekonomi: Turizm Ekonomisi Geliştirme - İstihdam Artırıcı Programlar
" Maltepe Oto Sanayi Sitesi
" Kapalı Pazar Yeri ve Otopark
" Başıbüyük-Süreyya Plajı Arası Teleferik
" Her Mahalleye Doğrudan Üreticiden Alınıp Tüketiciye Ucuza Ürün Ulaştıracak Maltepe Halk Marketler
" Maltepe Halk Plajı ve Marina

3. Sosyal: Sağlık, Eğitim ve Gençlik Projesi
" Her Mahalleye 100 Öğrenci Kontenjanlı Kreş
" Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
" Her Mahalleye Halk Sağlığı Merkezi
" Yeni Evlenecek Gençlere Kira Öder Gibi Stüdyo Dairelerle Ev Sahibi Olma İmkanı
" Gençlere Uygun Fiyat İmkanı Sunacak Belediye Düğün Salonları

4. Kültür: Spor, Kültür ve Sanat Etkinlikleri
" 15.000 Kişilik Maltepe Şehir Stadyumu
" Her Mahalleye Spor Kompleksi ve Halı Sahalar

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