Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan araç sürücüsü Kubilay Uyanık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Turan Uyanık ve eşi Nedret Uyanık'ın ise yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aracın içinde bulunan Seda Uyanık, Çağla Uyanık ve Kubilay Uyanık vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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