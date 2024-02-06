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Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul Çatalca'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kaza sonucu alev alan otomobilde bulunan aileden, 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 13:35, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 13:47
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Çatalca'da kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlanıp alev aldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İnceğiz Mahallesi, Hanice Caddesi'nde meydana geldi.

Kubilay Uyanık kullandığı 34 ZAB 79 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

Ardından takla atan araç alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın içinde bulunan Seda Uyanık, Çağla Uyanık ve Kubilay Uyanık vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Turan Uyanık ve eşi Nedret Uyanık'ın ise yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaşamını yitiren karı koca jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan araç sürücüsü Kubilay Uyanık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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