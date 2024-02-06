Gaziantep'te doktor ve temizlik personeli hastanede darbedildi

Eşini muayene ettirmek için Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen K.Y, kayıt yaptırmadan muayene odasına girdi. Doktor A.H.G'nin durumu kabul etmemesi üzerine tartışma çıktı.

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