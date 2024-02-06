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Kurtulmuş: Asrın felaketinde asrın dayanışmasını ortaya koyduk

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nasıl asrın felaketiyle karşılaştıysak, hemen depremin arkasından bu sefer asrın dayanışmasını ortaya koyarak hep beraber milletçe yaralarımızı en kısa zamanda sarmaya gayret sarf ettik. Büyük bir dayanışma ortaya konuldu" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 15:04, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 15:04
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Kurtulmuş: Asrın felaketinde asrın dayanışmasını ortaya koyduk

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, ruhlarına Fatiha okudu.

"Asrın felaketinde asrın dayanışmasını ortaya koyduk"

Salondaki katılımcıların depremi en yakından hisseden kişiler olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Vallahi 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aziz milletimiz, depremi anbean hem o anda hem sonrasında yakından hissettik. Asrın felaketi adının verilmesi tesadüfi değildir, insanlık tarihi boyunca görülmüş en büyük hadiselerden birisini yaşadık. On binlerce kardeşimiz vefat etti. Şehirlerimizde büyük tahribatlar ve yıkıntılar oldu. Nasıl asrın felaketiyle karşılaştıysak, hemen depremin arkasından bu sefer asrın dayanışmasını ortaya koyarak hep beraber milletçe yaralarımızı en kısa zamanda sarmaya gayret sarf ettik. Ve ondan sonra depremden sonraki süre içerisinde devletimizin bütün kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarımız, dünyanın dört bir tarafından gelen yardım kuruluşları ve hep beraber insanlarımız el ele vererek, gönül gönüle vererek en zor şartlar içerisinde, sadece depremin yıkıntıları değil, aynı zamanda da hava koşullarının ağır şartları içerisinde büyük bir dayanışma ortaya konuldu."

"Deprem felaketini unutmayacağız, unutturmayacağız"

Kurtulmuş, depremin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, bu deprem felaketini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını bütün dünyaya bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Deprem sonrası yapılan çalışmalara değinen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Depremden sonraki temel meselelerimizden birisi depremin yaralarını sarmak ama kalıcı olarak yapacağımız şey ise büyük bir yardımlaşma ve dayanışma içerisinde inşallah şehirlerimizi daha dirençli hale getirebilmektir. Bu vesileyle bugün burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün yetkilileri, sizlerle birlikte hem acılarımızı hafifletmek, hem buradaki yapımı biten konutların teslim edilmesi için sizlerle bir arada olmak için bu salondayız. İnşallah Cenabıallah bu dayanışmamızı ilanihaye devam ettirerek en zor şartlar altında bile, her türlü yükün altına girmesini gayet iyi bilen ve beceren bu aziz milletin depremin bundan sonraki yaralarını da sarmak için gayret sarf edeceğini biliyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Ölenlerimize Allah rahmet etsin. Kalanlarımıza kendi hayatlarında sonraki dönemlerde çok daha güzel bir şekilde yaşayabilecek imkanı nasip etsin diyorum. Bu vesileyle bugün kuraları çekilerek evlerine kavuşacak olan depremzede kardeşlerimize, ailelere hayırlı uğurlu olsun diyor hepinize en içten selam ve sevgilerimi sunuyorum."

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