Erzurum'da FETÖ üyesi eski polis yakalandı
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hüküm giydiği için aranan eski polis yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 15:59, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 16:00
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski polis Halil K'nin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince çalışma yapıldı.
Çalışma sonucu yakalanan Halil K, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Halil K. adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.