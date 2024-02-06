Gazzeliler döviz ve şekele ulaşmakta zorluk çekiyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız devam eden saldırılarının yanı sıra bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle ülkede döviz ve şekel temini sorunu yaşanıyor. Gazzeliler ise bankaların ve bazı döviz bürolarının kapalı olması nedeniyle ülkede bulunan kısıtlı miktardaki dövize ulaşmakta zorluk çekiyor. Refah kentindeki Filistinliler, açık döviz bürolarının yanı sıra sokakta döviz bozan kişiler aracılığıyla ihtiyaç duydukları paraya ulaşmaya çalışıyor.