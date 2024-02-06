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İtfaiye ekipleri, 6 şubat depremini anlatırken duygulandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminde görev alan itfaiye ekipleri, depremin birinci yılında yaşadıklarını anlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 16:36, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 16:38
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İtfaiye ekipleri, 6 şubat depremini anlatırken duygulandı

Depremin ilk dakikalarında hazırlıklarını tamamlayarak yardım için yola koyulan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaşadıklarını depremin birinci yılında unutamadıkları acılar ile anlattı. 35 kişilik ekip ile Ordu'dan yola çıkan ekip deprem bölgesinde 6 kişinin hayatını kurtardı.

"72 saat yemeden içmeden bir kişiyi kurtarmak için çabaladık"

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Ali Güneş, depremin ardından hemen yola koyulduklarını, hava şartları nedeniyle görevli oldukları Adıyaman iline zor ulaştıklarını söyledi. Can kurtarmak için yemek yemeden 72 saat boyunca sürekli olarak görev aldıklarını belirten Güneş, "Orada enkaz altında vatandaşlar vardı. Bizde müdahaleye gittik. Ekiplerimizi yıkım olan bölgelere sevk ederek, müdahaleleri hızlı bir şekilde yapmaya çalıştık. Aynı bölgede farklı bir sokakta insanlarımızın olduğunun ihbarı üzerine enkaz olan alana gittik. Kendi arama kurtarma malzemelerimizde dört kişilik bir ailemizden ki kişiyi kurtarmış olduk. Hava şartlarının zor olduğu bölgede canla başla çalışmak için ve bir vatandaşımızı kurtarmak için zaman şartı olmaksızın müdahale ettik. Yemeden içmeden 72 saat boyunca birçok vatandaşımızın hayata tutunmasına vesile olduk" diye konuştu.

"Sadece biz değil, herkes seferber olmuştu"

Deprem bölgesinde insanların birbirleri için seferber olduklarını ve sürekli olarak bir can kurtarmak için çabaladıklarını kaydeden Güneş, "Orada enkaz içerisinde çocuklar, aileler ve eşini bekleyen insanlar var. Her enkazdan birisi çıktığında insanlar canını değil, ailesinden birisi çıktı mı? Diye oraya bakıyor. Orada düşündüğümüz tek şey bir insanın enkazdan sağ olarak çıkarılmasıydı. Orada bir çocuğun babanın kucağında hayatını kaybettiğini gördük. Eşi hastanede tedavi görmesinin ardından kocasının ve çocuğunun olduğu enkazın başına geldi. 'Çocuğumla kocam içeride' diyerek bizden yardım istedi. Enkaz içerisinden önce çocuk ve daha sonra kocasını çıkardık. Kadın eşini teyit ederek ağlamaya başladı. Oğlunun enkazdan çıkmasının ardından ise çocuğu için 'Bu benim çocuğum değil, benim çocuğum tertemizdi diyerek' sinir krizi geçirdi. Bu olay bizi arkadaşlarımızla çok etkiledi" ifadelerine yer verdi.

"Hayatını kaybeden bir teyzemizi kefen parası ile birlikte enkazdan çıkarttık"

Deprem bölgesi Adıyaman'da yaşlı bir kadının cenazesi için biriktirdiği parayı ailesine ulaştırarak vasiyetini yerine getirdiklerini aktaran Güneş, şunları söyledi:

"Depremin 11'inci gününde 4 daire üzerine bir binanın enkaz çalışması yapıyorduk. Orada çalışma yaparken yaşlı bir teyzemizin cenazesine ulaştık. Teyzemize ulaştığımızda cenazede bozulma yoktu. Ve biz müdahale ederek ailesine teslim ettik. Bizden ayrıldıktan sonra teyzemizi aldığımız enkazın yanı başında bir elbise selesinin içerisinde eşyalarını ayırmaya başladık. Burada naylon çorap topacı gördük. Bu çorabın içerisinde yaklaşık 5 bin lira para vardı. Bizde o diğer eşyaları alarak aileye ulaşarak onlara teslim ettik. Teyzemizin ailesine ziynet eşyası ve paraları olduğunu söyledik. Ailesi ağlamaya başladı ve çıkan paranın 'cenazemde kullanmak için harcayın diye söylerdi' dedi. Bizi bu olay çok etkiledi. O gün yaşadıklarımız bizleri derinden çok etkiledi."

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