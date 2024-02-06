Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 80'inci gününde

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, askeri liman ve Erdemir liman bölgesindeki kıyı şeridinde botla arama gerçekleştiriyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net