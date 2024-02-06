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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den 'umut sezonu' açıklaması

"Sizler bazen puan, oyun, başka şeyler bekliyorsunuz ama ben öyle bakmıyorum. Benim olayım başka. Bu sezonu, Hatayspor'un umut olma sezonu olarak görüyorum"- "Buradaki insanı 90 dakika olsun üzüntüsüyle, sevinciyle bu ortamdan biraz çıkarabiliyorsam benim için en büyük mutluluk budur"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 17:22, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 17:23
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den 'umut sezonu' açıklaması

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu sezonu "umut sezonu" olarak gördüklerini, Hatay'ı ve takımı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Osman Çalgın Hatayspor Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.

Afetten etkilenenleri her zaman hatırlatmaya çalışacağını belirten Demirel, "Sizler bazen puan, oyun, başka şeyler bekliyorsunuz ama ben öyle bakmıyorum. Benim olayım başka. Bu sezonu, Hatayspor'un umut olma sezonu olarak görüyorum." dedi.

Volkan Demirel, kentteki çoğu insana umut olduklarını, 6 Şubat'ın yıl dönümünde yapılan yürüyüşte bunu hissettiklerini anlattı.

Hatay'a ve Hatayspor'a sahip çıkılmasını isteyen Demirel, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir süreç geçirdik. İnşallah bundan sonra Allah böyle bir süreci hiçbir yerde, şekilde yaşatmaz. Bir yandan da bunu yaşadığımız, gördüğümüz, hayatta kaldığımız için dua edelim, tedbirli olalım, anlatalım. Yaşamayan hiç kimse bunun ne olduğunu bilemez. Sizler, bizler çok iyi biliyoruz. Onun için hep beraber hem Hatay'ı hem Hatayspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Demirel, bir gazetecinin deprem döneminde yaptıkları için heykelinin dikilmesi gerektiği ifadesi üzerine, "Benim için heykelmiş, oymuş, buymuş gerek yok. İnsan olan herkesin yapabileceği bir şeyi yaptım. Bunun için de ödüllendirilmek istemiyorum. Buradaki insanı 90 dakika olsun üzüntüsüyle, sevinciyle bu ortamdan biraz çıkarabiliyorsam benim için en büyük mutluluk budur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çok güzel rakamlara bizden oyuncular istiyorlar"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, transfer çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Transfer yapalım ama istediğimiz oyuncuyu alabilirsek transfer yapalım. İstemediğim bir oyuncuyu sırf oyuncu alacağız, sizi memnun edeceğiz diye bu insanlara aldırmam. O zaman borç büyüyor. Borç büyüyünce transfer yasağı geliyor, bir tane de alamıyorsun. Futbola bakış açım çok farklı. Biz 3 Türk arkadaşımızı getirdik. Planladığımız 2-3 oyuncu var ama alabilme durumumuz yüzde 50. Alamazsak da kalkıp bu insanlara 'Bana bunu alın' demem."

Demirel, takımın geleceğini düşündüklerini vurgulayarak, "Sezon başından beri bir planlama yaptık. Bir kuruş para harcamadan, buraya gelen oyuncuya bir kuruş vermeden... Şu an rakam vermek istemiyorum ama çok güzel rakamlara bizden oyuncular istiyorlar. Bu, 3-4 sene Hatayspor'un geleceğini kurtaracak, artık transfer yasağı gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Hatayspor'un herhangi bir oyuncuya veya yere borcunun olmadığını aktaran Volkan Demirel, Kamerunlu sol kanat Didier Lamkel Ze'nin Fransa ekibi Metz'e kiralanması hakkında "Sözleşmesini çok düşük maliyetle yaptık. Burada kendini gösterince sözleşme istedi. İstediği rakamlar şu anda kulüp bünyesinde dengeleri bozacağı için tercihimizi gitmesinden yana kullandık. İyi de bir kiralama bedeli ve satış opsiyonuyla Metz'e verdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yarın iyi bir skor alarak inşallah çeyrek finale kalacağız"

Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncularımızın hepsi benim için çok kıymetli çünkü biz futboldan başka bir şey yapıyoruz. Bu çocuklar yenilince, berabere kalınca üzülüyor. Bazen onlara kızıyorum ama bilin ki sadece soyunma odasında kızarım, dışarıda hiçbirine olumsuz bir şey konuşmam. Hepsi benim kardeşim gibi. Hepsiyle beraber bir yola çıktık. Bu yolun sonunda da, hiç merak etmeyin, bu takıma hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle en iyi şekilde bitiririz. Yarın kupa maçımız var, buradan İstanbul'a geçeceğiz. Yarın da iyi bir skor alarak inşallah çeyrek finale kalacağız. Orada da Hatayspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Toplantının ardından Demirel, Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, yöneticiler ve oyuncularla antrenman sahasını gezdi, zemini inceledi.

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