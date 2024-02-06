Emekli zabıta memurunu bıçaklayarak öldüren arkadaşına 25 yıl hapis cezası
Emekli zabıta memurunu bıçaklayarak öldüren arkadaşına 25 yıl hapis cezası
Eskişehir'de tartışma yaşadığı arkadaşı olan emekli zabıta memurunu bıçaklayarak öldüren şahsa, 25 yıl hapis cezası verildi.
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Mihalgazi İlçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli zabıta memuru İsa Yavuz (63) ile arkadaşı Rahmi A. (58) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada, İsa Yavuz bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Rahmi A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Rahmi A. (58), taraf avukatları ve maktul İsa Yavuz'un yakınları katıldı.
Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Rahmi A., olayda suç kastıyla hareket etmediğini belirterek, beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Rahmi A. hakkında, "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına hükmetti.