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İki ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 18:17, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 19:17
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İki ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.

ARTVİN'İN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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