Kütahya'da operasyonda polise saldırdığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda, polise saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 18:56, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 18:57
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip kent merkezinde sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen ve gözaltına alınmamak için polise direnen T.B.E, K.K. ve C.Ç'nin saldırısına uğradı.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, yaklaşık bin sentetik hap, 8,32 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.