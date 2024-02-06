Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
İki ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İki ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin belirlenen belediye başkan adaylarının ve seçim beyannamesinin 10 Şubat Cumartesi Ankara'da açıklanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 19:09, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 19:34
Yazdır
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak

Kılıç, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, partisinin 81 il ve 922 ilçede belediye başkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla girme karar aldığını belirtti.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim beyannamelerinin 100 temel başlıktan oluşacağını, ana başlığının ahlaklı belediyecilik olduğunu dile getiren Kılıç, seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve sokak hayvanlarının bulunduğunu, beyannamede "yaratılan bütün canlılara can, nefes alma ve yaşama imkanının olduğunu" ifade etti.

Kılıç, şunları söyledi:

"Belirlenen adaylarımızın açıklanması ve seçim beyannamemizin kamuoyuna duyurulması için takvimimizi netleştirdik. 10 Şubat 2024 Cumartesi saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda başta büyükşehir olmak üzere, belirlenen belediye başkan adaylarımız kamuoyuna tanıtılacak, aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemiz de halkımızla paylaşılacaktır."

Suat Kılıç, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi'nin, Ankara veya İstanbul'da, herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş iyi ilişkiler var. Gönülden gönüle kurulan köprüler var, hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir işgal değildir, siyaset 24 saatlik bir iş de değildir, siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Utanç verici bu iddiaları reddediyoruz, sahiplerine iade ediyoruz. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber