'100 binlerce bağımsız bölümün yıkıldığı bir deprem yaşadık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hasar alan şehirleri tekrar kalkındırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Bayraktar, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Osman Varol'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Valilik Toplantısı Salonu'nda düzenlenen anma programında konuşan Bayraktar, bu acı günde milletin yanında olduklarını bir kez daha göstermek için burada olduklarını söyledi.

6 Şubat'ın büyük bir felaket olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Sadece bir ilde değil 11 ili etkiledi. Çok büyük bir coğrafyayı etkiledi. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir acı ama hemen akabinde, devlet bütün imkanlarıyla, bütün kurumlarıyla burada olmaya gayret etti. Milletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Ben o dönemde Hatay'da görevliydim. Memleketimizin ne kadar büyük bir memleket olduğunu bu vesileyle hep beraber görmüş olduk. Burada aramızda temsilcileri olan madenci kardeşlerim var. Yaklaşık 10 bin madenci arkadaşımız deprem bölgelerinde görev aldı. Bir kısmı Adıyaman'daydı. Onlar da kendi canlarını adeta hiçe sayarak o enkazların altından vatandaşlarımızı canlı bir şekilde çıkarmak için çok büyük bir fedakarlık ortaya koydu. Gayret gösterdiler. Ben huzurlarınızda onlara çok teşekkür ediyorum."

- "10 bin depremzedenin konaklamasını sağladık"

Yaraların hızlı bir şekilde sarılması, şehirlerin kalkınması, inşası ve ihyası için faaliyetlere başladıklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seçimlerden sonra her kabinede bizlere talimatı, deprem şehirlerimizin bir an önce inşasının ihyasının sağlanması, bu şehirlerimizin tekrar eski günlerine hem sosyal yaşamına hem iktisadi yaşamına tekrar dönmesi için gayret etmesi yönünde oldu. Dolayısıyla bizler de bu çerçevede çalışıyoruz. Bir de gereğini yapmaya gayret ettik. Deprem döneminde hepimizin malumu konteyner kentler oluşturduk. Gerek Bölge Müdürlüğümüzün ilk etapta depremzedelere açılması, daha sonra Cendere Konteyner Kenti'nde 266, Türmüz Konteyner Kenti'nde 965 ve Adıyaman Bölge Müdürlümüzde yaklaşık 200 konteynerle beraber 10 bin depremzedenin konaklamasını sağladık. Halen buna devam ediyoruz."

- "Var gücümüzle çalışıyoruz"

"Elbette ki depremin ilk saatlerinde ne ararsak o yoktur, su yoktu, elektrik yoktu, doğal gaz yoktu. Ama inanın bunları bir an önce kavuşturabilmek için gece gündüz gayret ettik." diyen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Dördüncü günde doğal şebekesini devreye aldık. Çok kısa bir süre içerisinde de elektrik verilebilecek yerlere, elektriği tedarik eyledik. Elbette ki sıcak yemeğin ulaşması için depremzedelere gayret ettik ve hayat normale dönmesi amacıyla bakanlık olarak bütün imkanlarımızı adeta seferber ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu şehirlerimizin tekrar inşası ve ihyası için faaliyetler içerisindeyiz. Elbette ki tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hayatı normale dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok büyük bir yıkımdı. 100 binlerce bağımsız bölümün yıkıldığı bir deprem yaşadık. Ağır hasarlı binalarımız oldu. Çok büyük kayıplarımız oldu. Elbette ki bunları geri getiremeyiz can kayıplarımızı ama şehirlerimizin tekrar kalkındırmak için çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

- "Adeta asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştüreceğiz"

Bayraktar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız buraya geldiğinde özellikle konutların teslimi ile alakalı bir tören ve merasim yapılacak. Hızlı bir şekilde yeni konutlarımızı bütün vatandaşlarımızı kavuşturmuş olacağız. Adıyaman düştüğü yerden kalkacak ve tekrar eski günlerine, daha iyi günlere kavuşacak. Bu geçen bir yıl bize millet devlet kaynaşmasına örnek olan çok özel bir yıl oldu. İnşallah bundan sonra da bu birlikteliği devam ettireceğiz. Adeta asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştüreceğiz. Ülkemizin her bir ferdi bu süreçte olduğu gibi bundan sonra da yaraların daha hızlı sarılması için büyük bir gayret içerisinde olacağız. Cenabıhak inşallah ülkemize, milletimize bir daha böyle felaketler, böyle afetler yaşatmasın."

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda depremzedeler yaşadıklarını anlattı.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış İshak Şan ve Resul Kurt, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, madenciler, AFAD arama kurtarma ekipleri ile depremde yakınlarını kaybeden aileler de katıldı.

Bakan Bayraktar daha sonra Altınşehir Mahallesi'ndeki K1 Konteyner Kenti ve iki aileyi ziyaret etti.