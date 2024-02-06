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'İstanbul'un 39 ilçesinde bitirdikleri konut sayısı Gaziosmanpaşa'daki sayımıza ulaşamadı'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirerek, "İstanbul'un 39 ilçesinde bitirdikleri konut sayısı bizim Gaziosmanpaşa'daki sayımıza ulaşamadı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 20:20, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 20:33
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'İstanbul'un 39 ilçesinde bitirdikleri konut sayısı Gaziosmanpaşa'daki sayımıza ulaşamadı'

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekimi Töreni'nde konuşan Kurum, 6 Şubat depremlerinin acısını gidermek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bugün artık depremin etkilediği tüm şehirlerde ilk yuvaları teslim ettiklerini anlatan Kurum, evine kavuşmayan tek bir afetzede kalmayana dek çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kurum, Gaziosmanpaşa'da tamamladıkları konut sayısının 5 bini aştığını aktararak, "Gaziosmanpaşa'da ulaştığımız sayıya mevcut İBB yönetimi İstanbul'un tamamında ulaşamadı. İstanbul'un 39 ilçesinde bitirdikleri konut sayısı bizim Gaziosmanpaşa'daki sayımıza ulaşamadı. Milletimize verdikleri sözleri yerine getiremediler. Biz 'eser siyaseti' diyoruz ve demeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki anne babalarımız, evlatlarımız başlarını yastığa huzurla koysun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de başlattığı "Türkiye'nin Büyük Dönüşüm Hareketi"nin neticesi olarak güçlü bir dönüşüm iradesi gösterdiklerini belirten Kurum, "Bakanlığımızla, ilçe belediyelerimizle, İstanbul'umuzun dört bir yanında, her bir mahallesinde ve sokağında gece-gündüz demeden çalışıyor, şehrimizi depreme hazırlıyoruz. Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkelerimize hep sadık kalıyoruz. Bu sadakatin verdiği sonuç ortada. İstanbul'da 2012'den bu yana, özel sektörümüzü de teşvik ederek 800 bini aşkın konutumuzun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'umuzda kentsel dönüşüme girmemiş, sağlıksız, riskli yapı bırakmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

- "1 Nisan itibarıyla 650 bin yeni konutun inşasına başlayacağız"

Kurum, sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kangren haline dönen Fikirtepe'de kentsel dönüşümü yeniden başlattık. Gaziosmanpaşa'da binlerce yeni yuvamızın çalışmalarını başlattık. Esenler'de 60 bin konutluk, Türkiye'nin ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Çamlıca Camisi ve çevresinde, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki kentsel dönüşümde adeta tarih yazıyoruz. Üsküdar'ın yanı başında Ataşehir'de Şerifali Çiftliği'nde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde, Zeytinburnu Beştelsiz ve Telsiz mahallelerinde, Bağcılar Demirkapı'da, Güngören Tozkoparan'da, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde kentsel dönüşüme olanca hızımızla devam ediyoruz. Beykoz'da Tokatköy Mahallemizde vatandaşımızla birlikte yeni yuvalarımızın çalışmalarını hızla sürdürüyoruz."

Gaziosmanpaşa'da yeni konut ve dükkanların temellerini atmanın, kuralarını çekmenin heyecanını yaşadıklarını anlatan Kurum, yerinde dönüşümle insanların mahallelerinde komşularıyla yaşamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kurum, İstanbul'u koruyup, daima üreten, inşa ve ihya eden tarafta olacaklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Hamdolsun gittiğimiz her ilçede yeni bir temeli, yeni bir açılışı yapıyor, milletimizin geleceği için yeni müjdelerimizi veriyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı itibarıyla da 650 bin yeni konutun, 100 bin sosyal konutun inşasına hızla başlayacağız. 'Sadece İstanbul.' diyeceğiz. Bizi hep sokakta, kentsel dönüşüm şantiyesinde, Gaziosmanpaşa'daki metro şantiyesinde göreceksiniz. 16 milyonun kardeşi olmaya, evladı olmaya talibim. Gaziosmanpaşa'nın ne ihtiyacı varsa yanlarında olacağım. Nasıl daha önce yarım kalan kentsel dönüşüm projelerini tamamladıysak, bundan sonra da Hasan Tahsin başkanımızla el ele verip güzel Gaziosmanpaşa'yı daha güzel hale getireceğiz."

Konuşmanın ardından Yenidoğan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sahasına canlı bağlanılarak dualar eşliğinde projenin temeli atıldı. Daha sonra Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kura çekimi gerçekleştirildi.

Törene, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti milletvekilleri Adem Yıldırım, Derya Ayaydın, Hasan Turan, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlar katıldı.

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