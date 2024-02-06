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Kars'ta kar nedeniyle yollarda mahsur kalan 110 kişi misafirhanelere yerleştirildi

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan ve barınma ihtiyacı olan 110 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 22:23, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 22:25
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Kars'ta kar nedeniyle yollarda mahsur kalan 110 kişi misafirhanelere yerleştirildi

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte, birçok köyde ve bazı şehirlerarası kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars-Ardahan kara yolunun kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılmasının ardından 110 kişi, il merkezi ile Susuz ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi.

Valilik ve Kaymakamlık koordinesinde çalışma yapan ekipler, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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