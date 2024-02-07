7 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

7- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos; Fenerbahçe Parolapara ise Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini konuk edecek.

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu'nun açılışına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin ve Diyarbakır İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantıları'na iştirak edecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

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