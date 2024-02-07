7 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları
7 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.
(Şanlıurfa/14.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin ve Diyarbakır İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantıları'na iştirak edecek.
(Mardin/14.00/Diyarbakır/17.00)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu'nun açılışına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Doha)
3- TBMM'den
- Saadet Partisi Grup toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/09.15/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IFCO-İstanbul Fashion Connection Fuarı'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyaretinde temaslarda bulunacak.
(Trablus)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
3- Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.
(Bakü)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesine EMS Yapı Sivasspor-Tümosan Konyaspor, RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/14.30/İstanbul/17.30/Gaziantep/20.45)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası gruplarının 18. ve son haftasında Beşiktaş Emlakjet, A Grubu'nda İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla Slovenya'da karşılaşacak.
(Ljubljana/21.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu üçüncü haftasında I Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın Cholet Basket; K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Yunanistan'ın Peristeri ekibini ağırlayacak.
(Bursa/20.00/İzmir/20.30)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur altıncı ve son maçlarında, L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Jonava ekibini ağırlayacak; M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olacak.
(İstanbul/19.00/Zaragoza/22.00)
5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Ukrayna'nın SC Prometey takımını ağırlayacak.
(İstanbul/17.00)
6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını konuk edecek.
(Ankara/18.00)
7- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos; Fenerbahçe Parolapara ise Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini konuk edecek.
(İzmir/19.00/İstanbul/20.00)
8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes Nantes ekibini konuk edecek.
(Bursa/18.00)
9- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesi İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İzmir/17.00)