7 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Hakim ve savcılara radar cezasını HSK tebliğ etmeli!
Hakim ve savcılara radar cezasını HSK tebliğ etmeli!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
İki ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İki ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

7 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

7 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 00:02, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 00:05
Yazdır
7 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

(Şanlıurfa/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin ve Diyarbakır İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantıları'na iştirak edecek.

(Mardin/14.00/Diyarbakır/17.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu'nun açılışına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Doha)

3- TBMM'den

- Saadet Partisi Grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/09.15/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IFCO-İstanbul Fashion Connection Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyaretinde temaslarda bulunacak.

(Trablus)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

3- Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

(Bakü)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesine EMS Yapı Sivasspor-Tümosan Konyaspor, RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/14.30/İstanbul/17.30/Gaziantep/20.45)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası gruplarının 18. ve son haftasında Beşiktaş Emlakjet, A Grubu'nda İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla Slovenya'da karşılaşacak.

(Ljubljana/21.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu üçüncü haftasında I Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın Cholet Basket; K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Yunanistan'ın Peristeri ekibini ağırlayacak.

(Bursa/20.00/İzmir/20.30)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur altıncı ve son maçlarında, L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Jonava ekibini ağırlayacak; M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olacak.

(İstanbul/19.00/Zaragoza/22.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Ukrayna'nın SC Prometey takımını ağırlayacak.

(İstanbul/17.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını konuk edecek.

(Ankara/18.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos; Fenerbahçe Parolapara ise Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini konuk edecek.

(İzmir/19.00/İstanbul/20.00)

8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes Nantes ekibini konuk edecek.

(Bursa/18.00)

9- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesi İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/17.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber