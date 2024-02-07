2. dönem ortak yapılacak olan 1. yazılı sınav tarihleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğince 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. döneminde ortak yapılacak olan 1. yazılı sınav tarihleri açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 14:00, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 09:54
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarının;
- 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü,
- 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü,
ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.İşte resmi yazı;
Ahmet KANDEMİR