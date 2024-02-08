Sınav puanı ile öğrenci alan liselerin kontenjanları belirlenecek

Bu süreçte merkezi ve yerel yerleştirme kapsamında mevcut ortaöğretim kurumlarının fiziki kapasitelerinin verimli bir şekilde kullanılması, derslik kapasitelerinin planlanması, kayıt alanlarının belirlenmesi ve güncellenmesi gerekmektedir.

Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kontenjan Belirleme" başlıklı 25 inci maddesi hükümleri doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinde;

1) 05-18 Şubat 2024 tarihleri arasında ilgili Bakanlık birimleri tarafından sınavlı okulların kontenjanlarının girilmesi, okul müdürlüklerince okul bilgilerinin ve kontenjanlarının kontrollerinin yapılması ve bilgi değişikliği olması halinde Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi,

2) 05-18 Şubat 2024 tarihleri arasında okul müdürlüklerince sınavsız okul kontenjanlarının girilmesi,

3) 05 Şubat - 03 Mart 2024 tarihleri arasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince girilen sınavsız okul kontenjanların kontrollerinin yapılması ve onaylanması,

4) 05 Şubat - 03 Mart 2024 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince; öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve okulların donanımlarının göz önünde bulundurularak ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından ortaöğretim kayıt alanlarının oluşturulması ve oluşturulan bu kayıt alanlarının çok geniş tutulmaması,

5) 04 Mart 2024 tarihinden itibaren Bakanlık birimleri tarafından sınavlı/sınavsız okulların kontenjan ve kayıt alanlarının kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda; ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamında olduğu dikkate alınarak 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında sınavlı ve sınavsız ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıf öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince maarif müfettişi/il müdür yardımcısı/şube müdürü gözetiminde gerekli tedbirler alınacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR