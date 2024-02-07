Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve yapılacak işler için genelge yayımlandı
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemler Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 10:00, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 09:56
Bu doğrultuda mesleki eğitim süreci içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla açıklamalar yapılan ve Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralların yer aldığı 2024/36 Nolu yayımlandı.
2024/36 Nolu Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR